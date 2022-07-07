Власти Казахстана собрались поддержать санкционные ограничения Запада против России

Власти Казахстана собрались поддержать санкционные ограничения Запада против России

Министерство финансов Казахстана опубликовало пилотный проект по учету перемещения подсанкционных товаров при их вывозе с территории страны в Россию. Суть закона в том, что власти Казахстана не будут заверять электронные счета-фактуры на такие грузы, что делает пересечение ими границы с Россией невозможным.

Перечень товаров, требующих заверения копий электронных счетов-фактур (ЭСФ), выписанных налогоплательщиком при экспорте с территории Казахстана в Россию, приводится на портале traderadar.kz, где содержатся данные о санкционных мерах, принятых третьими странами в отношении России и Белоруссии.
«При отсутствии заверенной копии ЭСФ вывоз товаров из перечня с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации не осуществляется. На автомобильных, авиационных, морских и речных пунктах пропуска на границе с РФ контроль за наличием заверенных копий ЭСФ осуществляют органы государственных доходов».

Прием грузов при экспорте товаров из перечня с территории Казахстана в Россию по железной дороге осуществляется акционерным обществом «Национальная компания «Казахстан темир жолы» («Казахстанские железные дороги») только при наличии заверенной копии ЭСФ. Причинами для отказа в заверении копий ЭСФ могут быть, например, санкции государства-производителя, экспортера товара.

Приказ вступит в силу через десять дней после первой официальной публикации. Продлится он до конца текущего года. В казахстанском минфине рассказали о том, что с помощью таких «пилотов» власти стараются «улучшить налоговое администрирование» и «упростить ведение бизнеса».

Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Популярное
Новости партнёров

Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на DomNewsLife.Ru обязательна!  Copyright © 2022 All Rights Reserved. 