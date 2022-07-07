Власти Казахстана собрались поддержать санкционные ограничения Запада против России

Министерство финансов Казахстана опубликовало пилотный проект по учету перемещения подсанкционных товаров при их вывозе с территории страны в Россию. Суть закона в том, что власти Казахстана не будут заверять электронные счета-фактуры на такие грузы, что делает пересечение ими границы с Россией невозможным.

Перечень товаров, требующих заверения копий электронных счетов-фактур (ЭСФ), выписанных налогоплательщиком при экспорте с территории Казахстана в Россию, приводится на портале traderadar.kz, где содержатся данные о санкционных мерах, принятых третьими странами в отношении России и Белоруссии.

«При отсутствии заверенной копии ЭСФ вывоз товаров из перечня с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации не осуществляется. На автомобильных, авиационных, морских и речных пунктах пропуска на границе с РФ контроль за наличием заверенных копий ЭСФ осуществляют органы государственных доходов».

Прием грузов при экспорте товаров из перечня с территории Казахстана в Россию по железной дороге осуществляется акционерным обществом «Национальная компания «Казахстан темир жолы» («Казахстанские железные дороги») только при наличии заверенной копии ЭСФ. Причинами для отказа в заверении копий ЭСФ могут быть, например, санкции государства-производителя, экспортера товара.

Приказ вступит в силу через десять дней после первой официальной публикации. Продлится он до конца текущего года. В казахстанском минфине рассказали о том, что с помощью таких «пилотов» власти стараются «улучшить налоговое администрирование» и «упростить ведение бизнеса».